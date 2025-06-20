康全奠基年 深耕印度、日本

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

康全（8089）昨（20）日舉行股東會，通過每股配發2.5元股利。去年印度市場標案訂單出貨高峰已過，康全表示，持續深耕印度市場，並開發日本市場，今年營運較辛苦，但是關鍵的「奠基年」，要打好印度、日本市場兩隻腳，未來要搶進歐洲市場。

康全2024年拿下日本最大電信客戶的5G FWA相關的RMDU訂單，推升營收、獲利一飛沖天，每股純益高達8.29元，每股配發2.5元股利，包含每股1.25元現金股利及1.25元股票股利。

去年康全出貨印度客戶亮眼，今年雖有後續訂單加持，但出貨高峰已過，前5月營收4.93億元，年減55.6%，第1季每股淨損0.12元。印度市場供裝速度低於預期，康全客戶端仍持續去化庫存，庫存調整預估將延續到2025年，也將影響今年營運。

康全表示，預估印度最大客戶最快可望在9月至10月發出新訂單，公司也密切接觸其他印度電信客戶。今年營運較辛苦，但仍努力拚獲利，積極耕耘新客戶分散風險，已經打好印度及日本兩隻腳，正深耕歐洲市場。

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