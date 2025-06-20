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基米調體質 2025年要轉盈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

興櫃的基米（4195）昨（20）日召開股東會，由董事長周孟賢主持。在NGS（次世代基因定序檢測）應用領域開展，與海外市場等業績挹注下，基米今年以獲利為目標，並將啟動IPO。

周孟賢表示，基米去年合併營收4.83億元，創歷史新高，主要受惠NGS服務及儀器部門二大業務增長，然而因相關人事成本與推廣費用同步擴增，加上認列採權益法的投資損失與金融資產評價損失致使虧損，在重新調整營運策略後，今年將全力以獲利為目標。

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