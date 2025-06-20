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藏壽司 退出大陸市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

亞洲藏壽司（2754）昨（20）日公告，因應國際經濟環境變化，經評估未來整體發展後，董事會決議擬逐步結束中國上海所有門市營運，並授權董事長全權處理相關事宜。公司表示，該項調整對財務與業務無重大影響，未來將持續觀察中國市場經濟與商業環境，審慎評估後續布局。

亞洲藏壽司持有上海事業100%股權，但自2023年起陸續開出三家門市後，始終未能擴大規模。亞洲藏壽司上海事業去年全年已認列虧損達1.5億元，今年首季再提列1,040萬人民幣減損（約台幣4600萬元），反映營運狀況持續承壓。

回顧投資歷程，亞洲藏壽司自2023年6月起展開中國布局，首間門市設於上海龍之夢中山公園，隨後7月與8月陸續開出「美羅城店」與「金橋LaLaport店」。當初定價策略每盤人民幣12元，高出台灣市場三成，不過開店後沒多久，就遇上到中國下令全面禁止從日本進口水產，不論客流量或是食材採購都受影響。

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