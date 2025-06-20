威剛DDR4 喊漲價40%

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組廠威剛（3260）訂單熱絡，威剛昨（20）日表示，客戶下大單排隊等出貨，在下游提前備貨的強大需求下，第3季合約價漲勢喊出30~40%的幅度。

威剛看好，全球產能擠爆，威剛月營運表現有望呈跳躍式發展，挑戰歷史高檔表現。

董事長陳立白表示，在DRAM及NAND Flash供貨無虞的狀態下，業務接單持續長紅，截至目前為止，工廠已連續五個月加班生產，系統大廠客戶不只DDR4訂單加溫，配合DDR5需求持續成長，SSD接單穩健，現階段訂單能見度已看到9月。

陳立白進一步說，在DDR4強力貨源的後盾下，將盡可能滿足長期合作品牌大廠的需求，並為夏、秋兩季營運挹注豐厚獲利動能。

陳立白強調，當前上游原廠對DRAM與NAND Flash價格態度仍相當強勢，特別是已規劃逐步停產的DDR4，在下游提前備貨的強大需求下，第3季合約價漲勢已喊出30~40%的幅度。

陳立白預期，威剛在庫存充沛且採購貨源無虞的支持下，業績與獲利表現皆已搭上這波世代交替的順風車，為年度營運帶來更佳的成長動能。

市調機構集邦科技分析，三星（Samsung）持續減少DDR4供應，預計DDR4供不應求情況可能延續到今年第3季，隨著DDR4價格上漲，將加速使用者升級至DDR5。

根據集邦科技調查，DDR4現貨價大幅揚升，6月以來DDR4 8Gb顆粒現貨均價自2.73美元，攀高至4.28美元，上漲逾5成；DDR4 16Gb顆粒現貨均價自6.1美元，揚升至9.5美元，漲幅也達五成以上。

業界直言，DDR4顆粒現貨價超越DDR5，主要是龍頭廠三星宣告DDR4產品壽命結束（EOL），推動伺服器雲端服務供應商客戶追加DDR4訂單，排擠三星對個人電腦代工廠、模組廠及消費性客戶的供應。

整體來看，業界普遍共識，是在三星持續減少DDR4供應的情況下，供不應求的情勢至少延續至第3季。因DDR4已不是電腦和伺服器的主流方案，DDR4漲價可能加速使用者升級至DDR5。