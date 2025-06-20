富強鑫股東會／通過每股現金股利0.3元 將持續擴展全球市場版圖

富強鑫（6603）20日舉辦2025年股東會，會中承認2024年度營業報告書、財務報表案以及通過各項討論事項、進行董事會改選，並承認通過2024年盈餘分配案，配發每股現金股利0.3元，配發率達60％，依收盤價16.1元計算，現金殖利率達1.86％。

富強鑫2024年全年合併營收達45.29億元，營業淨利為1.21億元，稅後淨利為0.79億元，EPS為0.5元，分別年增17.3％、215.4％、282.4％、284.6％。

富強鑫表示，2024全球經濟環境雖持續受到通貨膨脹、升息、供應鏈變動等因素影響，然富強鑫受惠於汽車產業電動化趨勢加速，多款大型和超大型多色機的射出機設備銷售成長，旗下「全電式塑膠射出成型設備」、「超大型兩板機」及「多色機」等核心產品，廣受汽車零配件、ICT、運動產業和民用精品產業青睞，再加上全球節能減碳風潮蔚為主流，2024年全年度全電式機台銷金額較前一年成長64％，締造全年獲利好成績。

富強鑫並完成董事改選，票選出董事11席，新當選董事包括王伯壎、王伯豊、王俊傑、王俊賢、王峻禹、張素貞、陳妃汝，4席獨立董事則由黃崇輝、林志茂、許雅芬、蘇苓鬆擔任。

富強鑫此次新任3席獨立董事，其中2席由女性出任，與現任2位女性董事共同組成具備性別多元特質的董事會陣容。公司目前設有7席董事與4席獨立董事，女性董事合計4席，女性董事占全體董事席次超過三分之一，展現富強鑫持續強化公司治理、提升決策多元性之具體行動。

展望2025年，富強鑫將持續擴展全球市場版圖，積極拓展歐、美、日系、中國大陸自主品牌OEM及AM汽配產業，並切入半導體、AI SERVER/PC供應鏈及深化運動產業合作。公司將強化海外據點營運績效，提升越南、印尼、泰國、印度等地區的營收與利潤，並推動數位化管理、智慧製造與工業4.0技術應用，優化生產效率與產品品質。

未來也將強化綠色製造能力，投入研發環保材料及輕量化技術，推動生產減碳與再生塑料應用，並持續深耕外銷市場，新增歐洲、中東與非洲通路布局，提升品牌影響力與全球市場占有率，朝向「全球十大、顧客第一、快樂成長、利潤共享」的企業願景邁進。