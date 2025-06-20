康霈再創天價帶旺生醫族群 台新藥、醫影強攻漲停

台積電疲弱不振，台股20日續跌痛失兩萬兩千關，但部分生醫族股仍活力滿滿，股王康霈*（6919）「CBL-514」吸引國際藥廠目光，股價不斷創天價，激勵台新藥（6838）、醫影（6637）強攻漲停，成為盤面多方焦點。

康霈*日前參與全球最大生技盛會「BIO International Convention 2025」，高層於會中分享CBL-514多項適應症的最新進展，首次對國際公開CBL-514潛力新適應症的動物實驗成果，吸引高度關注。隨著減重藥物掀起熱潮，停藥後體重快速反彈已成市場高度關注的未解痛點。CBL-514透過嶄新機制，有機會與多種減重藥物併用，有望同時達到雙重效果。

股價表現上，康霈*本周以來天天獲外資買超，累計四個交易日已敲進2,349張，拉抬股價進入千金俱樂部並不斷創新高，若以1,265元計算，今年來股價已飆升105.7%。

康霈*自2022年12月26日以122元登錄興櫃後，搭上全球減重藥物熱潮順風車，再加上CBL-514臨床一路過關，推升股票一路狂奔，為提升流動性與參與度，股票面額於2024年3月由每股面額10元、變更為5元，2025年5月股東再通過股票分割計畫，面額將由每股5元、變更為每股0.5元，預計第三季完成，調整後實收資本額不變，流通股數將增加10倍，惟在面額大幅調降、流通股數暴增後，也須留意波動與風險同步放大。

另，台新藥日前將眼科新藥BYQLOVI美國市場銷售重新布署，提前與原授權銷售夥伴Eyenovia說再見，並與Harrow簽署授權協議，獲多頭肯定，股價持續向上墊高。今日成交量不到11:00已放大至6,000張以上，股價攻上漲停39.85元鎖死，排隊買單超過4千張等買。

醫影連跌3日後，早盤多頭奮起，帶量快攻漲停鎖死，追平前高101元，並收復5日線與百元大關。醫影5月營收5.25億元創新高，月增783%、年增955%，前5月營收7.1億元、年增114.73%。醫影租賃管理、經銷銷售兩大業務穩健成長，近年更跨入健診市場以及核子醫學領域，並卡位寵物商機，協助獸醫診所建立轉診制度，今年營運可望維持向上表現。