北祥科服26日興櫃掛牌！董座父子罕見同框 率隊揭3前景

數位雲端業者北祥科服（7785）19日舉行興櫃前法人說明會，並將於26日正式登錄興櫃，吸引市場關注。面對外界對公司未來發展策略的好奇，董事長陳欽祥親自出馬逐一解答。事實上，北祥科服最初從代理原廠產品、銀行業證券應用系統和資訊設備維運服務起家。團隊在穩健經營的基礎上，不斷拓展業務，他指出，隨著數位轉型的加速，雲端運算、資安防護及智慧服務的需求持續穩定增長，特別是在台灣的金融、製造及公部門等領域，數位升級的需求明顯提升。

據悉，北祥科服成立於民國71年，公司長年專注於軟硬體整合、顧問諮詢與客製化解決方案，提供客戶從顧問、建置、維運到安全防護一條龍服務，而其經營範圍涵蓋「人工智慧、大數據、雲端、金融科技、資訊安全及資訊基礎建設」等多元資訊科技服務領域。截止目前已深耕資訊產業40餘年，團隊在董事長陳欽祥以及其父親、創辦人暨永續長陳達雄的帶領之下，一步一步的建立起堅實的品牌聲望、技術實力與優秀人才。

針對企業使命與願景，陳欽祥表示，北祥科服的使命是成為企業最堅實的資訊後盾，並希望能成為各界最佳的數位合作夥伴。他透露，北祥科服是一個充滿熱情的團隊，致力於利用科技服務企業，並追求創新與可靠性。他指出，科技不僅是工具，更是推動世界前進的引擎，北祥科服定位為最懂企業需求的數位領航者，專注於提供切合企業需求的科技解決方案。面對數位雲端浪潮來襲，公司也將繼續專注於技術創新、建立夥伴生態圈及永續成長的多元營收模式。

針對團隊的三大主要策略方向，陳欽祥指出，北祥科服將專注於深化核心領域與客戶關係，積極與金融科技及智慧應用領域的客戶合作，發展多元化的數位產品並拓展新市場機會；同時推動雲端整合及資安布局，提供多元及混合雲架構的規劃服務，整合資安技術以提升企業運營韌性及合規能力；此外，北祥科服將加速AI應用與創新服務，持續推出智慧客服平台及AI數位人等解決方案，協助客戶將AI技術導入實際應用場景，提升整體競爭力。

談及數位雲端市場趨勢與潛力，陳欽祥分享，據經濟部統計資料顯示，台灣電腦及資訊服務業的營業額已達6,104億元，年成長率為5.7%。特別是在資訊服務領域，增幅更是達到10.2%。陳欽祥提到，北祥科技正處於一個快速成長且潛力巨大的產業中。他還引用了全球IT市場的預測，指出到2025年，全球IT支出預計將達到5.75兆美元，顯示出行業的快速發展。

在被問及如何在競爭激烈的市場中獲得金融服務業者及行動銀行的專案時，北祥科服總經理楊明惠則表示，公司擁有深厚的產業經驗及與多家銀行的長期合作關係，這使得北祥在市場中建立了良好的信任與口碑。此外，北祥的技術能力及完整的合作生態圈也為其提供了快速回應客戶需求的能力。

對於未來與IBM的合作，北祥科服銷售團隊代表則指出，公司將在AI智能建構、混合雲平台、自動化及數據管理等多個領域持續深化合作，並針對行業需求提供創新解決方案，助力企業數位轉型。至於「AI應用」的現狀及未來布局，技術長徐唯槐也親自出馬向投資大眾詳細說明，他透露，北祥旗下的AI解決方案，目前已在多家企業導入，涵蓋金融、製造及壽險等行業。他表示，未來將針對重點產業提供客製化解決方案，並推動雲端與地端的雙軌部署策略，以滿足不同客戶的需求。