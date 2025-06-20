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集雅社衝業績 三路並進

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

精品家電通路品牌集雅社（2937）昨（19）日舉行股東會，展望2025年，董事長盧乾三表示，將持續深化競爭力，以應對市場變化，並預期透過多元通路拓展、深化會員服務及強化產品組合，帶動整體營運再創高峰。集雅社將積極拓展據點，深化品牌影響力，靈活調整策略以滿足不斷變化的市場需求。

盧乾三指出，集雅社今年聚焦開創成長動能與擴大差異化優勢。在通路布局上，除了強化現有百貨專櫃合作，更將積極拓展都會區街邊門市，提升品牌能見度與服務即時性，並均衡發展各類型連鎖廠商。

產品與服務策略方面，將導入多項創新模式以實現結構性成長。其中，與家電品牌合作推出「家電月租方案」，藉此開拓企業商用、房東租賃、新婚族群等多元市場。

集雅社 股東會 家電

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