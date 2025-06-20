5月EPS／華星光0.08元 天鉞電-0.24元

光通訊廠華星光（4979）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（19）日應主管機關要求，公告自結5月稅前盈餘1,200萬元，年減71.43%；單月稅後純益1,200萬元，年減70.73%，每股純益0.08元。

華星光將於6月24日召開股東常會。華星光指出，AI熱潮席捲全球，AI實際應用已從自動駕駛車、語音助手到醫療診斷，滲透到各行各業，且對數據中心的算力要求更趨嚴格，也使數據中心更快提升光通訊線路傳輸速率。華星光昨天股價收平盤192.5元。

安控廠天鉞電自結5月稅後淨損800萬元，擺脫去年同期虧損態勢，每股淨損0.24元。天鉞電昨天股價收55.4元，下滑2.8元，外資逆勢買超779張。天鉞電近日在外資買盤力挺下，股價一度衝上60.6元，改寫逾十年新高價。

天鉞電不僅原有智慧攝影機等安防產品出貨揚升，安控產品電子鎖，以及台灣內銷車用電子產品營運同步成長，推升今年營收表現。