瓦城股東會／第4季挺進美國市場 全球研發中心將啟用

瓦城（2729）19日召開股東會，並補選一席獨立董事，由訊聯（1784）董事長蔡政憲新任。瓦城表示，全球研發中心預計於第4季正式啟用，整合菜色研發、廚藝訓練、物流運送、食品安全與資源運籌管理等五大後勤功能，可望成為全球拓展的加速器。同時，海外市場方面，美國首兩間門市目標於第4季試營運，進駐洛杉磯核心商圈，正式敲響攻占北美市場號角。

瓦城今日股東會通過2024年財報及盈餘分配案。全年合併營收達60.76億元，年成長6.16%；營業毛利31.12億元，營業利益4.44億元，歸屬母公司稅後淨利3.53億元，毛利率及營業利益率分別為51.23%及7.31%，經決議每股發放現金股利8元，股票股利1元，現金配發率達88.79%。

展望2025年，瓦城表示，持續以「深耕台灣，布局全球」為核心策略，積極拓展市場版圖，聚焦雙位數店成長、多品牌布局、全球研發中心啟用、進軍美國市場及食安高標把關等五大核心策略。年初以來營運表現穩健，2025年前五個月累計營收達25.8億元，年增3.34%，連續五個月創下歷年同期新高。