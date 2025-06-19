長園科4月每股賺0.1元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

長園科（8038）昨（19）日公布今年4月歸屬於母公司業主淨利600萬元、相較去年同期轉盈，每股純益（EPS）0.1元。長園科昨日股價收38.3元，下跌4元。

長園科今年4月營收5,300萬元、年增12.25倍，稅前淨利500萬元，較去年同期虧轉盈。

長園科先前指出，受惠全球鋰鐵電池模組市場穩健成長，及公司核心技術持續突破，今年第2季起新一代半導體廠UPS電池模組與BMS系統進入量產認列期，挹注整體營運穩健走揚。

長園科表示，隨著各產業對高效能與高安全性不斷電電池系統需求升溫，公司UPS鋰鐵電池模組與BMS訂單持續成長，並成功擴展至AI運算、精密電子、資料中心、國防航太等利基型高端應用市場。同時子公司寰聖於輕型電動車、無人搬運車等應用領域訂單穩定成長，均推升近期營收表現。

電池模組 營收

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