漢科擬成立德國分公司

受惠晶圓廠及記憶體廠啟動海外的擴廠作業，漢科（3402）2025年展望正向發展；並且計劃成立德國分公司。

漢科昨（19）日舉行股東常會，順利通過各項議案及全面改選董事，並承認以盈餘分配每股3.5元，及以資本公積每股配發1.5元，合計配發5元現金股利。

漢科在手訂單站高崗，交期排到2026年，營運將呈穩步成長走勢。

漢科去年合併營收54.87億元，年增23.6%。毛利率21.17%，年增0.27個百分點。

稅後純益4.95億元，年增24.1%；每股純益6.78元。股東會承認每股配發5元，配發率73.7%

漢科今年首季合併營收12.41億元，季減8.7%，年減5.6%。毛利率22.97%，分別季減1.94及年增5.55個百分點。稅後純益1.27億元，季減5.2%，年增22.1%；每股純益1.73元。

漢科今年5月合併營收4.37億元，月增4.5%，年減7.5%。累計今年前五個月合併營收20.97億元，年減6.6%。