伯鑫股東會／正式入主！復盛總經理江慶生獲選董事長

高爾夫球代工龍頭復盛應用（6670）正式入主手工具大廠伯鑫（6904）！伯鑫19日召開股東常會，完成董事全面改選，復盛總經理江慶生獲選董事長，他表示，將啟動手工具大聯盟計畫，積極邀請手工具同業加入，朝手工具事業百億營收目標邁進。

江慶生透露，目前正與國內二、三家手工具大廠洽談合作，其中一家有望於今年底前敲定，未來合作除了參考復盛入主伯鑫的模式，也不排除推動產業控股，「台灣手工具年產值超過1,000億元，希望至少取得十分之一的份額」。

伯鑫去年合併營收8.89億元，稅後純益1.94億元、年增13.8%，每股稅後純益10.47元，股東常會通過配發9元現金股利，配發率85.9%。

復盛今年3月中宣布，透過公開收購方式，以每股157元、總金額14.81億餘元，投資取得伯鑫51%股權。伯鑫股東常會今天改選五席董事、三席獨董，復盛取得五席董事、二席獨董，江慶生獲選董事長，原伯鑫總經理吳傳福則續任總經理。

江慶生指出，復盛早在五年前就積極發展鈦合金手工具事業，目前手工具占復盛整體營收近一成，伯鑫也開發鈦合金手工具產品，雙方早有合作關係。

江慶生表示，復盛跨業結合進入手工具產業，以該公司充足的財務實力、跨國生產管理與策略併購資源，搭配伯鑫在業界的聲望、專業、人脈關係等雄厚基礎，期望進一步強化企業與產業國際競爭力，同時建立強大的成長動能平台。

吳傳福則說，復盛在鍛造加工、金屬成形、表面處理等方面，擁有深厚的實力，與伯鑫可以形成互補；兩家公司未來透過資源整合，打造「台灣手工具艦隊」，加速拓展國際市場，也讓台灣的手工具產業更壯大。

展望下半年景氣，江慶生說，目前復盛整體訂單能見度約3至4個月，上半年營運比去年同期好，儘管近期有美國對等關稅與新台幣匯率升值等影響，但對下半年維持審慎樂觀，拚今年營收優於去年。

江慶生也強調，集團擴廠腳步持續穩步前進，因應客戶要求分散生產基地政策，越南廠正加速推動擴廠，預計明年完工投產。

至於手工具產業，吳傳福不諱言，關稅、匯率與地緣政治衝突，確實對市場造成衝擊，客戶明顯觀望，目前伯鑫在手訂單能見度看到第4季，下半年景氣有待觀察。