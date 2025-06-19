智冠股東會／通過配發股利7.5元 今年營運力拚再成長

智冠（5478）於19日舉辦114年股東常會，承認通過113年度營業報告書及財務報表，113年合併營收67.74億元，稅後淨利歸屬予本公司業主11.39億元，每股盈餘7.75元，並完成1席獨立董事增選案，由維裕聯合會計師事務所邱慧吟會計師出任。去年受惠集團三大事業群數位遊戲、網路行銷、金融科技持續擴展合作規模，營收、獲利均維持穩健成長，整體獲利表現寫下近10年新高，看好產業前景與感謝股東長期以來的支持，公司亦於去年第4季董事會通過盈餘分配，配發現金股利每股7.5元，與全體股東共享經營成果。

智冠董事長王俊博於會中表示，現今遊戲中的音樂大部分以簡易音效為主，而自己因恰巧出身音樂世家，對音樂有敏銳的洞察和淵源，深知音樂對情境與氛圍具有非常關鍵的影響力，可以更進階提升遊戲在玩家心目中的品質與沉浸體驗。而智冠集團為進一步打造差異化服務的優勢與深度，攜手高雄市立管樂團與市立國樂團，並導入支援百人編制的專業錄音設備，提供遠端同步監聽指揮技術，未來將創造沉浸式的音樂服務，滿足包含海外各地原廠客戶需求。

遊戲研發與營運也同步發力，中華網龍旗下經典IP重製升級的跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》已於6月3日上市，延續自由探索的核心玩法，全面優化操作介面，並導入AI美術生成技術，開服表現亮眼，成功吸引大量新老玩家加入；今年暑假將推出全新三國MMORPG區塊鏈遊戲《吞食天地 虛擬世界》主打看廣告抽武將與裝備、以廣告積分兌換實體獎勵等創新機制，打造好玩又好賺的遊戲體驗；知名武俠MMORPG《尋秦記》承襲原作世界觀，強化戰鬥系統與角色養成機制，展現經典IP的嶄新面貌，預計不久後將與玩家見面。

遊戲新幹線穩健經營多款長青線上遊戲，今年4月推出由弘煜科技開發的國產二次元手遊新作《風色幻想NeXus》，結合經典IP與台灣十大頂流虛擬偶像，打造高互動性沉浸體驗，多場線下活動引發玩家社群熱烈迴響，成功搶進VTuber娛樂市場，開拓全新社群與行銷模式。

金融科技事業群藍新科技（7739）集團為台灣唯一同時具備「第三方支付」、「電子支付」雙執照的業者，服務涵蓋第三方支付、電子支付、支付聚合、端末設備、加值應用與系統整合等一站式解決方案，持續穩健拓展支付版圖。去年全年交易處理總額突破千億元，且每年成長動能強勁，將以每年百億元成長為目標持續邁進，搶攻兆元級非現金支付市場。