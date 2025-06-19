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弘塑股東會／董事長張鴻泰：日以繼夜趕工訂單 今年成長無虞

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
弘塑董事長張鴻泰（圖中）、弘塑集團執行長石本立（圖右）、弘塑總經理黃富源。記者鐘惠玲／攝影
弘塑董事長張鴻泰（圖中）、弘塑集團執行長石本立（圖右）、弘塑總經理黃富源。記者鐘惠玲／攝影

半導體設備廠弘塑（3131）於19日舉行股東會，針對公司訂單情況，董事長張鴻泰表示，「正努力地日以繼夜消化手邊訂單」，今年表現一定會成長。

弘塑去年營收與獲利雙創新高，今年累計前五月合併營收為23.23億元，年增51.1％，首季每股純益為8.74元。

在接單方面，弘塑總經理黃富源說，先前有些客戶可能因為外在政策因素而保守一些，但相信未來還是會正面發展，至少目前與客戶洽談規畫的狀況還是樂觀。

在去年設備出貨量增長之後，黃富源也預期，今年弘塑的設備出貨量還會比去年進一步成長。

弘塑今日在股東會中改選董事，除了原先的董事會成員包括張鴻泰、弘塑集團執行長石本立連任，以及弘塑旗下佳霖董事長張泰山改以法人代表身分續任之外，黃富源也接下新任董事職務，另外三名獨董也連任。

董事長 股東會 弘塑

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