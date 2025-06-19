長園科4月獲利600萬元 單月EPS達0.1元

長園科（8038）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，故19日公布今年4月簡易財務數字，歸屬於母公司業主淨利600萬元、相較去年同期虧轉盈，單月每股純益（EPS）達0.1元。長園科今日股價收在38.3元，下跌4元、跌幅9.46%。

長園科今年4月營收約5,300萬元、年增1,225%，稅前淨利500萬元、歸屬於母公司業主淨利600萬元，相較去年同期皆虧轉盈，單月每股純益達0.1元。

長園科先前指出，受惠全球鋰鐵電池模組市場穩健成長，及公司核心技術持續突破，今年第2季起新一代半導體廠UPS電池模組與BMS系統進入量產認列期，挹注整體營運表現穩健走揚。

長園科表示，隨著各產業對高效能與高安全性不斷電電池系統需求升溫，公司UPS鋰鐵電池模組與BMS訂單持續成長，並成功擴展至AI運算、精密電子、資料中心、國防航太等利基型高端應用市場。同時子公司寰聖於輕型電動車、無人搬運車等應用領域訂單穩定成長，均推升近期營收表現。

長園科長期深耕鋰鐵電池產業，擁有鋰鐵正極材料、電池芯及電池模組系統相關逾200項專利，已成為全球首家通過半導體產業認證的不斷電系統鋰鐵電池供應商，具完整製造與系統整合能力。

長園科指出，受惠全球淨零碳排、ESG永續浪潮，與台灣綠能政策推動，鋰鐵電池加速取代鉛酸與鋰三元電池，公司憑藉產品可靠度，與不斷提升之系統整合能力，持續推升在鋰鐵電池市場的滲透率，推動公司長期營運動能。

展望未來，長園科看好全球再生能源與儲能需求持續成長，未來將持續強化研發與製造能力，穩固既有客戶基礎，並積極拓展應用領域與策略合作，推升業績規模與獲利能力，為公司長期成長奠定堅實基礎。