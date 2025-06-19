美好證股東會／2024淨值飆升近五成 綜合損益更創新高

美好證（6021）於19日召開 114 年股東會，正式公布 2024 年經營成果與未來展望。在全球市場快速變動下，公司穩健布局、深耕投資策略，於 2024 年實現含配息淨值總成長 28.2 億元，較前一年大幅提升 48.9%。全年後淨利達 4.3億元、綜合損益更創下歷史新高 28億元，股東權益報酬率達 39.8%。

過去六年，在全體董事與員工們的努力，2019 年底總資產 73.3 億，淨值 46.42 億， 2024 年底總資產 234.93 億，淨值 82.95 億，總資產成長 221%，代表在同等 ROA（資產報酬率） 水平上，公司獲利能力實現倍數成長，這是股東財富的增加，更是投資未來的能力。公司特別強調，「含配息淨值總成長額」是觀察股東真實財富增長的最佳指標，也是評估經營績效的核心依據。

截至 2024 年底，公司自營投資部位總額已達 109.79 億元，其中股票占比 84%，債券占比 16%，主要投資標的涵蓋台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、亞馬遜、波克夏等具長期競爭力之企業，其中 75% 布局於AI產業鏈，總投資收益突破 29.83 億元。

董事長黃谷涵表示，「我們以好價格買進好生意及好團隊，建立長期具競爭力的組合，穩健創造股東回報。換言之，持有美好證券的真實意義是，股東將會以 89% 的價格買進一個 AI ETF，再加上一個免費的特許證券公司，一個正在不斷積累創業家精神與創新能力的證券公司。」

自台灣交易所 1962 年正式成立以來，歷經 60 多年的發展，至 2024 年底台灣股市總市值達台幣 81.20 兆，較 2023 年底 62.63 兆，成長 30% 股票已成為台灣最大的單一金融資產類別。

台灣證券公司在這個歷史進程中，正從簡單的交易通道進化成普通民眾實現財富的保值、增值和傳承的最關鍵入口，角色重要。

2024 年，美好證券聚焦市場定位，明確自身優勢、服務對象與差異化策略。我們重新定義自己為「投資銀行型證券公司」，以「提升客戶 ROE 報酬率」為核心目標，視客戶成功為自身成功，並以此重塑經紀、融資、現金管理、財富管理、私募及美好錢包等業務。

面對未來，美好證券將聚焦長期價值的累積與市場定位的深化，董事長黃谷涵表示：市場充滿不確定性，但我們深信：只要堅持使命、穩健投資、持續創新，美好證券將成為客戶最值得信賴的財務顧問與長期夥伴。