快訊

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

瓦城：第4季啟用全球研發中心 美國2門市試營運

中央社／ 台北19日電

連鎖餐飲集團瓦城今天表示，全球研發中心預計於第4季正式啟用，成為全球拓展的加速器，美國首兩間門市也會在第4季試營運，將進駐洛杉磯核心商圈。

連鎖餐飲集團瓦城今天召開股東會，通過2024年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利8元，股票股利1元，現金配發率達88.79%。

展望2025年，瓦城表示，集團持續以「深耕台灣，布局全球」為核心策略，積極拓展市場版圖，聚焦雙位數店成長、多品牌布局、全球研發中心啟用、進軍美國市場及食安高標把關等5大核心策略。

瓦城2025年前5個累計營收新台幣25.8億元，年增3.34%，連5個月創下歷年同期新高。

瓦城指出，全球研發中心預計於第4季正式啟用，成為全球拓展的加速器。海外市場方面，美國首兩間門市目標於第4季試營運，進駐洛杉磯核心商圈，將助集團下半年營運表現續旺，加速邁向國際化。

美國 瓦城

延伸閱讀

台康授權Sandoz生物相似藥EG12014 遞美國FDA補件審查

蕭美琴：美國對建構台灣自我防衛能力至關重要

申請留美學生簽證「網路隱私沒了」 須公開社群個人檔案

PLG／瓦城支持台灣職籃發展 董事長徐承義現身冠軍戰開球

相關新聞

瓦城股東會／第4季挺進美國市場 全球研發中心將啟用

瓦城（2729）19日召開股東會，並補選一席獨立董事，由訊聯（1784）董事長蔡政憲新任。瓦城表示，全球研發中心預計於第...

伯鑫股東會／正式入主！復盛總經理江慶生獲選董事長

高爾夫球代工龍頭復盛應用（6670）正式入主手工具大廠伯鑫（6904）！伯鑫19日召開股東常會，完成董事全面改選，復盛總...

弘塑股東會／董事長張鴻泰：日以繼夜趕工訂單 今年成長無虞

半導體設備廠弘塑（3131）於19日舉行股東會，針對公司訂單情況，董事長張鴻泰表示，「正努力地日以繼夜消化手邊訂單」，今...

北祥科服法說會／紅包又一檔！6月26日登興櫃 以4主軸大搶資服商機

數位雲端業者北祥科服（7785）19日舉行興櫃前法人說明會，並將於26日登錄興櫃。該公司專注於軟硬體整合、顧問諮詢與客製...

久禾光市場派 進董事會

光學鏡頭廠久禾光（6498）昨（18）日召開股東常會，全面改選，市場派進入董事會取得一席董事及一席獨董，久禾光表示，目前...

中光電節能、影像產品放量

受惠TV、監視器模組及筆電機種出貨升溫，中光電（5371）6月營收可望在節能產品和影像產品同步放量出貨挹注下，較5月明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。