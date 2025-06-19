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鈊象股東會／遊戲股王海外布局有成 英國市場第3季開始貢獻業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）19日召開股東會，董事長李柯柱指出，公司日前已成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季將開始貢獻業績，同時也正在積極申請美國某些州的線上博弈執照，估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

李柯柱透露，目前公司已與英國通路合作夥伴積極接洽中，並針對產品開始進行對接，因此最快第3季就會有來自英國的收入進帳，同時公司也正在開拓歐洲其他地區與美國某些州的市場，藉此壯大海外市場版圖。

鈊象去年度稅後純益90.57億元，年增40.9%，創歷史新高，每股純益32.14元，較前年每股純益22.8元大幅成長，業績表現亮眼，穩坐遊戲族群獲利王，並配發現金股利29元。

李柯柱表示，公司去年股東人數約5萬多人，今年翻倍來到13.3萬人，顯示出投資人高度肯定公司經營成果，而公司去年也不負眾望，繳出創歷史新高的亮眼成績單，預料今年仍會保持成長，不會令股東失望。

李柯柱表示，扣除因增資所需要的費用外，公司等於把九成的獲利都配給股東，未來的股利政策也會是如此，賺的都盡量配發給股東，藉此回饋長期支持公司的股東們。

針對未來業務策略，李柯柱指出，公司今年以來的毛利率已衝上歷史新高的98%，主要原因來自授權遊戲占整體營收比重已超過70%；其中，目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

李柯柱表示，雖然今年第2季因新台幣匯率急遽升值，對公司造成一定的影響，但公司5月營收依然突破歷史新高，顯示成長動能仍相當強勁，也相信新台幣匯率很快就會逐步穩定。

展望未來，李柯柱強調，公司正處於成長的軌跡上，未來三年營運持續向上無虞，而海外布局也將逐漸開花結果，整體業績將呈現下半年優於上半年，全年優於去年。

股東會

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