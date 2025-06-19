北祥科服法說會／紅包又一檔！6月26日登興櫃 以4主軸大搶資服商機

數位雲端業者北祥科服（7785）19日舉行興櫃前法人說明會，並將於26日登錄興櫃。該公司專注於軟硬體整合、顧問諮詢與客製化解決方案，提供客戶從顧問、建置、維運到安全防護一條龍服務。從代理IBM等國際大廠產品起家，北祥科服逐步轉型為提供企業級資訊解決方案的科技服務領導品牌，客戶橫跨金融、製造、通信、政府教育單位等產業。董事長陳欽祥強調，生成式AI、雲端技術與資安挑戰正重塑企業營運模式，公司將持續深化技術能量與推出更多智慧應用，協助企業迎接轉型挑戰。

董事長陳欽祥表示，北祥科服從科技出發，布局五大領域，包括數位創新科技、數位金融科技、資訊專業服務、產品代理與研發創新，持續拓展成長動能。數位創新聚焦生成式 AI、智慧客服與雲端等應用；數位金融專注於數位銀行、支付金融及金融數位轉型等；資訊服務涵蓋 IT 顧問、系統建置、7x24維運與資安整合；產品代理包括 IBM、Microsoft 等國際品牌；研發創新則以 AI、雲端、金融科技與資安為主軸，打造一站式科技服務生態，推動創新落地與永續發展。

金融業為該公司最核心的服務對象，客戶涵蓋國內知名重量級金融機構。北祥科服協助銀行開發個人/企業網路銀行、行動銀行、VTM 智慧櫃檯、支付金融、無人銀行、交談式網銀等，長期以「使用者導向」的設計原則，結合高度整合的資訊技術能力，協助金融客戶實現數位轉型。而北祥科服去年營收為18.49億元，營業毛利3.15億元，毛利率17%，稅後淨利5,427.8萬元，EPS 1.63元。

其中，在AI領域，北祥科服積極投入生成式AI應用，自主研發智慧客服、AI知識管理平台、合約生成管理等創新解決方案，滿足企業日益多元的智慧化需求。配合雲端微服務架構、混合多雲技術與商用資安軟體服務，協助客戶構築更具彈性與安全性的IT架構。公司同時具備30年以上的資訊維運經驗，為客戶提供從顧問規劃到後端維運的一站式IT服務，可強化其營運效率並降低資訊風險。

面對全球科技快速演進與企業數位轉型浪潮，北祥科服亦積極拓展科技生態圈，與IBM、Microsoft、NCR、HCL等國際大廠建立長期合作夥伴關係，擴大解決方案深度與技術廣度，攜手客戶共創價值。作為北祥科服的長期策略合作夥伴，台灣 IBM 總經理李正屹於致詞中指出，雙方已有 40 年的深厚合作基礎。北祥具備從產品代理、顧問服務到應用落地的完整能力，是少數能在技術實作與產業場景中同時深耕的夥伴，未來也將在推動 AI 應用與創新落地上持續扮演關鍵角色。

根據調研機構IDC最新報告顯示，台灣軟體市場規模預計將從2023年的29.7億美元成長至2027年的39.8億美元，年複合成長率達8%。同時，生成式AI與資安需求將成為市場成長的主要驅動力。IDC預估，2025年全球AI支出將達2,270億美元，2030年更將突破19.9兆美元，標誌著AI經濟的快速崛起。資安方面，台灣市場規模亦將自2024年的4.62億美元成長至2028年的7.16億美元，年複合成長率達11.9%；市場前景看好。