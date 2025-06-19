路易莎2025年營收拚增雙位數
路易莎咖啡（2758）昨（18）日召開股東會，董事長黃銘賢表示，路易莎今年全力搶攻餐食市場，對於多品牌發展深具信心，尤其是自助餐市場，預估未來來自連鎖咖啡路易莎以外的品牌營收貢獻將超過五成。
展望今年，黃銘賢表示，將合併多品牌營收及全力拓展餐食市場，重啟雙位數成長動能。
路易莎2024年營收約23.92億元，較去年減1.04%，為歷史次高，毛利率46.27%，則是創新高，惟受咖啡期貨飆高等影響造成業外虧損，稅後純益9,504.6萬元，年減25.8%，每股純益（EPS）4.64元，但維持前一年每股配息4.5元，配發率近97%。今年第1季營收約6.46億元，較去年成長12.96%，創歷史新高。
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