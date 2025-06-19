久禾光市場派 進董事會
光學鏡頭廠久禾光（6498）昨（18）日召開股東常會，全面改選，市場派進入董事會取得一席董事及一席獨董，久禾光表示，目前未影響營運表現。
久禾光昨天改選九董（含三席獨董），股東會前已出現超額提名局面，多出的兩席，分別為一席董事賴錦德（狂點軟體開發執行長）、一席獨董黃科志（狂點軟體開發專案經理），其餘名單與前一屆一致。改選結果，市場派提名的一席董事及一席獨董進入董事會。
全面改選後，新任董事名單分別為自然人董事王世岳、佰鴻工業法人代表廖宗仁、佰鴻工業法人代表廖心蓓、自然人董事鄭錫勳、自然人董事張中信、自然人董事賴錦德，至於三名獨董為吳紹貴、張耿尉、黃科志。
久禾光表示，新任兩席董事主要為持股逾1%股東提名，提名的兩位董事與該股東有業務相關範疇，兩位董事未有任何持股。
久禾光為久正光電轉投資鏡頭廠，集團持股久禾光36.26%，為最大股東，其次為佰鴻工業19.05%。
依據久禾光前十大股東名單，除了久正光電及佰鴻工業外，第三大股東為陳大愚，持股6.36%、第四大為江玉蓮持股4.18％。
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