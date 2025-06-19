久禾光市場派 進董事會

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠久禾光（6498）昨（18）日召開股東常會，全面改選，市場派進入董事會取得一席董事及一席獨董，久禾光表示，目前未影響營運表現。

久禾光昨天改選九董（含三席獨董），股東會前已出現超額提名局面，多出的兩席，分別為一席董事賴錦德（狂點軟體開發執行長）、一席獨董黃科志（狂點軟體開發專案經理），其餘名單與前一屆一致。改選結果，市場派提名的一席董事及一席獨董進入董事會。

全面改選後，新任董事名單分別為自然人董事王世岳、佰鴻工業法人代表廖宗仁、佰鴻工業法人代表廖心蓓、自然人董事鄭錫勳、自然人董事張中信、自然人董事賴錦德，至於三名獨董為吳紹貴、張耿尉、黃科志。

久禾光表示，新任兩席董事主要為持股逾1%股東提名，提名的兩位董事與該股東有業務相關範疇，兩位董事未有任何持股。

久禾光為久正光電轉投資鏡頭廠，集團持股久禾光36.26%，為最大股東，其次為佰鴻工業19.05%。

依據久禾光前十大股東名單，除了久正光電及佰鴻工業外，第三大股東為陳大愚，持股6.36%、第四大為江玉蓮持股4.18％。

董事 股東會 光學鏡頭

延伸閱讀

【重磅快評】光電剷平山頭 陳其邁震怒會讓檢調變脫兔？

中國科學家推動「人工樹葉」 提高太陽能水分解製氫效率

中信00983A 18日掛牌

最牛一輪／新應材吸睛 中信4C 靚

相關新聞

久禾光市場派 進董事會

光學鏡頭廠久禾光（6498）昨（18）日召開股東常會，全面改選，市場派進入董事會取得一席董事及一席獨董，久禾光表示，目前...

中光電節能、影像產品放量

受惠TV、監視器模組及筆電機種出貨升溫，中光電（5371）6月營收可望在節能產品和影像產品同步放量出貨挹注下，較5月明顯...

均華5月 EPS 0.65元

均華（6640）昨（18）日公告5月歸屬母公司稅後純益0.18億元，年增28.6%；每股純益0.65元。

昶瑞5月 EPS 0.05元

昶瑞機電（7642）昨（18）日公布5月自結歸屬母公司業主淨利209萬元，年減84%，每股純益0.05元。累計4、5月歸...

雷科2025年全年業績要贏去年

電子材料及設備商雷科（6207）昨（18）日召開股東會，董事長鄭再興表示，下半年在高階被動元件、CoWos相關設備出貨成...

路易莎2025年營收拚增雙位數

路易莎咖啡（2758）昨（18）日召開股東會，董事長黃銘賢表示，路易莎今年全力搶攻餐食市場，對於多品牌發展深具信心，尤其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。