新應材股東會／配5.98餘元現金股利 半導體特化品出貨續旺

受惠於半導體特用化學品出貨成長，新應材（4749）預期本季營運可望交出季增一成的佳績，續創單季新高紀錄。新應材18日舉行股東常會，承認盈餘分配案，由於今年度有員工認股權證行使，影響流通在外股份總數，導致 股東配息率由原訂的每股6元，變更為5.98896831元。

新應材今年首季交出單季營收、毛利率及稅後純益三項均創史上新高紀錄好成績，董事長詹文雄表示，由於半導體特化品出貨續旺，今年第２季可望較首季交出季增一成以上的佳績。同時，他預期將上調去年底上櫃前業績發表會時的目標至：半導體產業產品年增率由原估25-30％，上修為年增35%；顯示器產業產品由年減二成降為減少15-20%。

受惠於半導體先進製程特用化學品出貨成長，新應材今年3月及4月連續兩個月合併營收締新猷。4月營收4.03億元，月增23.4%，年增37.5%，續創單月歷史新高。5月營收3.85億元，月減4.2%，年增49.6%，則為單月史上次高。累計今年前五個月合併營收17.47億元，年增40.7%，為歷年同期新高。

新應材今年首季毛利率39.05%，分別季增1.02及年增9.07個百分點。稅後純益2.08億元，季增20%，年增20.1%；每股稅後純益2.28元。交出單季營收、毛利率及稅後純益三項均創史上新高紀錄的好成績。