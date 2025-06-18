凌航獲准上市 下半年營運持續成長

臺灣證券交易所17日董事會通過工控記憶體品牌暨模組大廠凌航（3135）申請上市案。證交所表示，凌航科技上市案經證交所董事會核議通過後，將陳報主管機關。法人看好，以目前市場需求來看，凌航下半年可望進入產業旺季，有助其營運表現同步上揚。

凌航資本額6.8億元，專注於記憶體及儲存設備的全方位設計與製造，營運橫跨品牌經營、ODM 代工與國際系統整合市場，並聚焦超頻電競與工控利基市場，去年營收達55.08億元，每股純益（EPS） 2.37 元。

凌航旗下產品涵蓋DRAM與快閃記憶體模組，包括 DDR4/DDR5、PCIe Gen4/Gen5 SSD，以及針對 AI NB 與邊緣運算需求所開發的 CKD DIMM 和 LPCAMM2，廣泛應用於伺服器、商用 NB/PC 與嵌入式設備。

凌航產品應用橫跨電競超頻、企業級、工業級、雲端運用、商用 NB/PC 記憶體，也提供企業級 / 教育等國際系統整合各類市場訂制服務。客群為國際知名電競大廠、代理商及通路商，橫跨歐洲、亞洲、美洲、澳洲及非洲。

近年凌航積極擴展產品版圖，從電競市場延伸至工業級、企業級與教育型應用，已成功打入多家國際大廠AVL認證供應鏈，並進入國內重要 IPC 廠體系。

隨著AI終端設備與邊緣運算快速普及，國際調研機構GII表示，預計2025年NAND 快閃記憶體市場規模為557.3 億美元，到 2030 年將達到 726 億美元，年複合成長率為 5.43%。DRAM 預計在 2025 年為 750.9 億美元，預計到 2030 年將達到 2,086.7 億美元，年複合成長率為 22.68%；凌航訂單能見度明朗。