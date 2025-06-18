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三地能源股東會／推進太陽能光電業務 每年新增50MW 發電量體

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

三地能源（6946）18日舉行股東會，該公司指出，將持續推進太陽能光電業務每年至少新增50MW發電量體，朝向1GW建置目標推進，挹注營運表現。

該股東會中，首先中通過2024年度營業報告書、財務報表；全年合併營收達9.79億元，較前年成長80.4%，稅後純益6,765萬元，年增159.4%，每股純益為0.14元，年增55.6%，整體營收、獲利皆為歷年新高。

三地能源董事長鍾嘉村指出，隨著集團擁有太陽能發電、儲能、充電及綠電售電業務的一條龍整合服務優勢，有助於奠定未來整體營運良好成長動能。

旗下EV充電營運商「特爾電力」為全台前五大EV快充站市場地位，除了擁有六個「超級快充旗艦站」，更是全台首家在高速公路及加油站建置雙規格超快充服務的充電營運商，會員人數占CCS電動車車主的82%。

目前仍不斷優化用戶體驗，提供更多全面的服務及便利的功能，深化會員黏著度，預計今年快充站點將建置達150個。

展望未來營運，該公司持續看好旗下太陽能光電、EV充電、電巴銷售及綠電銷售等業務保持向上成長，隨著全球能源政策變革、各國政策法規日趨嚴謹，台灣也積極發展再生能源，將推進太陽能光電業務每年至少新增50MW發電量體，朝向1GW建置目標推進。

而旗下再生能源售電業者「三地怪獸電力」也積極跨足綠電銷售市場，衝刺綠電轉供、媒合綠電銷售業務，有望帶動未來營運良好前景。

綠電 太陽能發電

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