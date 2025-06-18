三地能源聚焦綠能整合服務 助攻營運成長

三地能源（6946）今日舉行2025年股東常會，由董事長鍾嘉村主持，全體股東出席率達81.33％支持，會中通過2024年度營業報告書、財務報表及2024年盈虧撥補案等事項。鍾嘉村表示，公司未來深化光電、綠電業務商機， 聚焦綠能整合服務，助攻營運穩健成長。

三地能源去年年太陽能光電、EV充電服務、儲能、電動巴士業務營收比重分別為90.16％、5.40％、3.03％、以及1.33％，其中，太陽能光電案場陸續掛表上線，2024年累計發電量達131MW、約當1.8億度電，再加上旗下漁電共生案場於第三季投入生態養殖，帶動太陽能光電業務營收表現大幅成長，挹注2024年合併營收達新台幣9.79億元，較去年同期成長80.35％，稅後純益6765萬元，年增159.43％，每股純益（EPS）為0.14元，年增55.56％，創造整體營收、獲利皆繳出歷年新高記錄。

三地能源董事長鍾嘉村指出，隨著集團擁有太陽能發電、儲能、充電及綠電售電業務之一條龍整合服務優勢，有助於奠定未來整體營運良好成長動能。旗下EV充電營運商「特爾電力」為全台前五大EV快充站市場地位，除了擁有六個「超級快充旗艦站」，更是全台首家在高速公路及加油站建置雙規格超快充服務的充電營運商，會員人數占CCS電動車車主的82％，集團仍不斷優化用戶體驗，提供更多全面的服務及便利的功能，持續深化會員黏著度，預計今年快充站點將建置達150個。

展望未來營運，三地能源持續看好旗下太陽能光電、EV充電、電巴銷售及綠電銷售等業務保持向上成長，隨著全球能源政策變革、各國政策法規日趨嚴謹，台灣也積極發展再生能源，確立「減煤、增氣、展綠、非核」的能源政策方向，三地能源仍不斷推進太陽能光電業務每年至少新增50MW發電量體，持續朝向1GW建置目標推進，同時拓展旗下「特爾電力」全台EV充電市場佔有率，以及旗下再生能源售電業者「三地怪獸電力」也積極跨足綠電銷售市場，衝刺綠電轉供、媒合綠電銷售業務，有望帶動未來營運良好前景。