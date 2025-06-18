均華公告今年5月 EPS 0.65元

均華（6640）應主管機關要求，18日公告今年5月財務資訊，單月合併營收2.6億元，年增85.7%。稅前淨利0.36億元，年增89.5%。歸屬母公司稅後純益0.18億元，年增28.6%；每股稅後純益0.65元，年增32.7%。

均華表示，因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

均華今天股價下跌16元，成交量622張，收569元，呈連二跌走勢，較16日收盤的594元近期新高，二天跌掉25元，跌幅為4.2%。

回顧6月以來，均華股價從2日的430元低點，一路震盪、帶量漲至594元，11個交易日上漲164元，漲幅達38.1%。

均華受惠於先進封裝客戶需求持續發燒，去年第4季不僅合併營收、稅後純益及每股稅後純益（EPS）均創下單季歷史新高的佳績，也推升2024年全年交出營收、獲利及EPS三項史上新高的漂亮成績單，成績傲人！僅管均華去年EPS為14.62元，公司採超額配息15元現金股利，配息率達102.6%。

然而，今年首季因客戶遞延拉貨，單季合併營收4.3億元，季減49.4%，年減38.1%。毛利率39.15%，分別季增1.95及年增1.53個百分點，稅後純益4584.1萬元，季減69.8%，年減67.1%；每股純益1.64元。獲利表現來到近六季單季新低。

均華今年前五個月累計營收8.28億元，年減16.9%，主要是受客戶提前至去年第4季拉貨，首季則出貨放緩影響。