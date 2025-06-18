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華研股東會／通過配發每股現金股利8元 公司：未來幾年演唱會持續熱絡

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華研18日召開股東會。記者朱曼寧／攝影
華研18日召開股東會。記者朱曼寧／攝影

華研（8446）18日召開股東會，由董事長呂燕清主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利8元。呂燕清指出，去年延續疫後演藝經紀熱潮，2024年舉辦逾40場大型巡迴演唱會，今年將持續投入發掘新人與詞曲創作新秀，積極活絡整體華語流行音樂市場。

華研2024年稅後純益6.05億元，年增39%，每股純益11.44元，創下歷史新高。呂燕清指出，自2022年中防疫政策轉為與病毒共存，公司恢復大型演唱會舉辦，公司旗下藝人亦參與各地音樂節、跨年與尾牙活動，去年延續演唱會經濟熱潮，除了國內高雄巨蛋外，足跡亦遍及中國大陸各城市、新加坡、馬來西亞及日本等地，持續拓展海外演藝版圖。

華研今年累計前五月營收4.22億元，年減18.91%，第1季稅後純益1.76億元，年增18.8％，每股稅後純益3.33元。

華研總經理何燕玲會後接受訪問表示，今年首季獲利成長主要是因處分業外投資的網易雲音樂證券，而營收衰退主要是演唱會的週期性關係，屬於正常現象，且過去兩年處於演唱會高峰，加上去年底有演唱會收官的緣故。

何燕玲表示，通常藝人研發詞曲都需要花很多的時間與心力，而華研是「精品式經營」，力求高品質的產出，為了蓄積能量，讓下一場演唱會更好，所以今年會加深開發及創作新作品，未來除了國內外，亦會將台灣藝人帶至海外，像是澳洲、美國等舉辦演唱會，且在娛樂活動蓬勃發展下，場次會愈來愈多，規模也會愈來愈大。

展望未來，何燕玲表示，疫情後娛樂活動、旅遊市場等大爆發，公司的核心業務是打造優質的好歌曲，看好娛樂市場熱度，預期未來幾年演唱會都還是會維持熱絡的狀態，且演唱會的共鳴感是許多物品無法取代的，所產生的情緒價值是可以讓人一直不斷回憶，對市場樂觀看待。

華研18日召開股東會，由董事長呂燕清主持。記者朱曼寧／攝影
華研18日召開股東會，由董事長呂燕清主持。記者朱曼寧／攝影
華研總經理何燕玲。記者朱曼寧／攝影
華研總經理何燕玲。記者朱曼寧／攝影

華研 演唱會

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