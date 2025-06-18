路易莎股東會／黃銘賢：突破框架 餐食品牌營收占比將逾五成

路易莎咖啡（2758）18日召開股東會，董事長黃銘賢表示，路易莎突破傳統咖啡品牌框架，不斷延伸消費者生活需求，開創新的商機，今年並全力搶攻餐食市場，對於多品牌發展深具信心，尤其是自助餐市場，預估未來來自連鎖咖啡路易莎以外的品牌營收貢獻將超過五成。

路易莎2024年營收約23.92億元，較去年微減1.04%，為歷史次高，毛利率46.27%，則是創新高，惟受咖啡期貨飆高等影響造成業外虧損，EPS 4.64元，較前一年度下滑，但維持前一年股利4.5元，配發率近97%。今年第1季營收約6.46億元，較去年成長12.96%，創歷史最高，展望今年，合併多品牌營收及全力拓展餐食市場，重啟雙位數高成長的動能。

路易莎門市約有560間，今年元月一口氣併入多個餐飲品牌，除了初泰3間、Louisa BAKERY麵包坊2間、self room 健身房1間之外，還包括文青火鍋「丹生炊事」（1間）、茶食館「玖仰」9間（6間直營、3間加盟）、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間、牛排館「青焰炭火熟成牛排｣3間。

路易莎去年毛利率 46%，高於去年43%，主要是中央工廠運作發揮高效益，一、 垂直整合與自有供應鏈，積極打造從咖啡豆、食品到原物料，都大量自製或控管來源，降低了對外購進的成本，提高了毛利空間。二、產品多元化、高毛利品項增加，不只賣咖啡，還賣輕食、甜點、餐盒等高毛利商品，拉升了整體毛利。三、規模經濟，大量採購原物料，能以更低成本取得，進一步優化毛利結構。四、調整定價策略，產品升級和微幅調價，使得客單價提升，也帶動毛利改善。

同時，自有品牌力量強化，讓消費者願意接受略高單價的產品，品牌溢價能力增強，有助於毛利提升。以及位轉型與營運效率提升，推行自助點餐、會員系統、數據化管理等，降低了人力成本及營運浪費，間接對毛利率有正向影響。

黃銘賢表示，全力搶攻餐食市場，因應消費者外食需求日益擴大，推出「健康好食」系列，結合多穀米的活力新食感盒餐，在主要門市每天可以販售過百個，一個月增加約20萬元營收，成長約兩成，而且營收貢獻逐漸竄高。

同時，他對於多品牌發展深具信心，尤其是對於自助餐市場，青焰與知名飯店合作成績斐然，目前每月營收達兩千萬，已經從北部往中南部發展，預計今年至少增加到6間，明年預期有倍數成長到12間的機會，加計玖仰、丹生炊事及光焙若蔬食等品牌的收入，將佔集團總營收超過五成。