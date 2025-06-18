超秦登興櫃首日飆漲五成、勇奪農科股王 卓靖倫接班翻轉家業

揚秦（2755）兄弟公司超秦（8345）為北台灣最大家禽電宰場，18日以每股48元登錄興櫃，盤中股價來到75.4元，漲幅超過五成，一舉超越茂生農經（1240）股價，登上農業科技股股王。同樣是今日掛牌的農科股新兵祥圃（7840）盤中也來到54.7元，漲幅超過四成。

揚秦與超秦屬於兄弟公司、關係企業，雙方分工明確並展現偕同發展綜效，董事長皆為二代接班的卓靖倫擔任，不僅展現穩健的接班實力，也展現推動企業轉型的企圖心，為家族事業開啟全新格局。

卓靖倫當初推動知名連鎖早餐麥味登掛牌，揚秦上櫃之後營運表現亮眼，近年業績頻創新高，營業規模逐步壯大。而超秦營收規模在揚秦之上，是國內老牌的肉品整合業者，旗下擁有「超秦肉品」、「綠野農莊」兩大品牌，並與全台約300座契養農場合作，未來計畫上市。

卓靖倫表示，超秦去年白肉雞年屠宰量達1,865萬羽，供應量2.9萬噸。隨著AI科技深化應用與策略聯盟優勢持續發揮，可望在連鎖量販超市、連鎖餐飲客戶銷售比重提升，帶來營運成長動能，且在白肉雞市場穩定成長與加工和即食商品快速發展下，相關效益將逐步顯現。

超秦今年邁入40年，去年營收為35.90億元，稅後淨利1.30億元，每股盈餘2.68元。有別於其他同業，超秦打造「國產生鮮雞肉優質供應鏈整合平台」透過策略聯盟形式，串聯上游種雞場、飼料廠、契作農場、專業電宰場、專業加工廠，直達下游各大通路，提供客戶與消費者最新鮮美味的雞肉商品。

根據農業部統計，2022年台灣人均每年禽肉消費量高達43公斤，白肉雞為國人攝取優質蛋白的主要來源。國產白肉雞年屠宰量已由2014年的1.96億羽成長至2024年的2.71億羽，供應量亦從29.8萬噸提升至43.3萬噸，年複合成長率達3.8%，預估2025年可望再創新高，顯見白肉雞市場需求穩定成長，產業發展潛力強勁。

面對市場競爭，卓靖倫指出，超秦自2018年起導入AI智慧農業與數位技術，精準掌握雞隻規格，將雞隻規格滿足率從70%提升至88%，進而規劃最佳銷售組合。此外，針對通路與客戶需求，積極開發客製化產品。