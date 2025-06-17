雷虎股東會／大秀無人載具研發成果 董座宣布無人機6月出貨

雷虎（8033）股東常會17日完成董事全面改選，陳冠如獲選續任董事長；雷虎科技在股東會中大秀無人載具最新研發成果，陳冠如並宣布，雷虎自製的自殺型無人機及相關零組件，自6月起正式出貨，將為營運挹注新成長動能。

值得注意的是，國家中山科學研究院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試，也在今天登場，一連舉行兩天；雷虎科技以旗艦級無人快艇USV「海鯊號SeaShark 800」，展示其在無人艇作戰平台領域的研發實力，全力爭取軍工訂單商機。

據了解，軍方將大量採購無人船，並納入新的國防特別預算中，預計採購數量500艘，甚至上看1,000艘，全案尚未確定，初估採購金額在300億至500億元。

雷虎科技受惠醫療材料及無菌包材瓶胚、瓶蓋產能開出，帶動5月合併營收1.29億元、年增27%；累計前五月合併營收5.66億元、年增7.8%。

雷虎科技去年合併營收12.45億元、年增26.4%，稅後純益7,175萬元，轉虧為盈，每股稅後純益0.5元，由於公司仍有累積虧損，股東常會通過盈虧撥補案，不分派股利。

會中並通過辦理私募現金增資案，將授權董事會於適當時機，以不超過普通股4,000萬股的額度內，辦理私募現增普通股。

雷虎科技今天在股東常會中，大秀近幾年在無人載具的研發成果，包括沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）、匿蹤攻擊無人艇（USV）、Tiger Road無人車（UGV），以及螺旋槳、高效能馬達、頭顯設備等相關零組件。

去年雷虎科技在美國陸軍協會AUSA軍工展展出多款無人機，其中，提供給歐美盟邦、自研自製的一次性自殺性無人載具，尤其受到矚目，不但有多家歐美廠商有意採購相關零組件，整機也開始下單，並自6月起出貨。

另外，中科院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試，邀請雷虎科技「海鯊800」、碳基（7719）科技「碳險家一號」及龍德造船（6753）「黑潮」進行動態展示，吸引美國、烏克蘭等國家派員觀摩，其中AIT就有近10人到場。

雷虎科技「海鯊號SeaShark 800」，標榜最高速度50節以上，最大航程600公里，在外觀設計方面，導入匿蹤外型與塗裝技術，可有效吸收雷達波，在自殺式攻擊行動中，有高匿蹤效果。