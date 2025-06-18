91APP攜日商推穿搭導購

零售全通路解決方案業者91APP*-KY（6741）昨（17）日宣布與日本流行服裝集團愛德利亞推出「STAFF BOARD」店員穿搭社群導購工具，讓店員成為品牌大使與KOS（關鍵銷售），店員透過STAFF BOARD於社群分享穿搭帶動銷售成長，品牌總部可集中化管理店員發布的內容創作，有效掌握成效轉換及追蹤，制定全通路銷售策略，促進品牌OMO成長動能。

愛德利亞集團是日本前三大服裝零售商，旗下經營30多個品牌，在日本國內及海外市場有超過1,500家門市，近年來積極融合電商與實體優勢，推動OMO發展，以STAFF BOARD在日本推動OMO創新導購，帶動的業績成長達18倍，成功提升轉換率。

91APP則獨家與愛德利亞集團策略合作在台灣推出STAFF BOARD。

618年中購物節起跑，91APP持續觀察各系統營運狀況，協助客戶制定電商與數位廣告策略，在節慶帶動下，上半年可望開創一波D2C業績成長。