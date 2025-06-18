快訊

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

相對論／蔣萬安家「深夜食堂」 父子療癒時光

高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

達明攻美自動化商機

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園報導

廣達集團旗下協作機器人大廠達明 （4585）昨（17）日舉行股東會，董事長何世池表示，看好美國製造帶來的自動化商機，有利該公司北美業務，伴隨今年大陸業務持續上揚，預期今年整體營運將優於去年，且成長幅度比產業平均大。

何世池坦言，協作機器人產業有受到美國關稅政策影響，但達明營運仍可望向上。此外，證交所董事會昨日通過達明轉上市案，市場推估最快第3季轉上市。

達明2024年營收14.81億元，稅後純益9,378萬元，營收、獲利皆較前年成長，每股純益達1.04元。

從協作機器人產業今年發展來看，達明財務長王偉霖指出，首季協作機器人大廠如UR、Doosan表現都不太好，但達明業績表現仍不錯，惟第2季已感受到美國關稅政策影響。

何世池分析，美國對等關稅還沒定下來，在不確定性下，客戶也不知道要去哪裡建廠，影響資本支出計畫，進而影響協作機器人產業，期盼關稅政策趕快確定。

不過，隨著川普政府力推美國製造，包含台積電以及國內大型電子代工廠皆強化美國布局，由於美國人工成本較高，對自動化需求更大，達明機械手臂在AI伺服器組裝、半導體領域都已有實際應用及出貨，將受惠這波美國製造帶來的自動化需求。

大陸市場方面，何世池強調，達明主要競爭優勢在視覺+AI+機械手臂的整合方案，從整體解決方案角度來看，達明產品反而比很多陸商划算；大陸市場目前占達明營收約三成，主攻高階應用，達明看好2025年在大陸營運仍會持續成長。

美國 機器人

延伸閱讀

大陸暗指美國：「對以色列有特殊影響的國家」應為局勢降溫

陸2027恐武力犯台？學者批美「常宣揚威脅論」：為跟國會要更多錢

凱基證券投資論壇 掌握2025下半年布局聚焦三大關鍵

有望達成貿易談判？川普曝「日方態度」 恐延長TikTok在美資產期限

相關新聞

達明攻美自動化商機

廣達集團旗下協作機器人大廠達明（4585）昨（17）日舉行股東會，董事長何世池表示，看好美國製造帶來的自動化商機，有利該...

91APP攜日商推穿搭導購

零售全通路解決方案業者91APP*-KY（6741）昨（17）日宣布與日本流行服裝集團愛德利亞推出「STAFF BOAR...

環宇5月每股虧0.34元

三五族半導體廠環宇-KY（4991）遭列警示股，昨（17）日應主管機關要求，公告自結5月稅後淨損3,800萬元，不如去年...

櫃買家族 三新兵報到

櫃買家族本周再添多檔新兵，包括祥圃（7840）、超秦、漢康-KY將登錄興櫃，登錄興櫃家數將增加至352家。

環球晶攻節能 加速度

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）衝刺節能減碳腳步催速，昨（17）日宣布，將集團旗下所有子公司達成100％使用再生能源的...

昇佳 攻OLED屏下感測技術

矽創旗下感測IC廠昇佳（6732）昨（17）日召開股東會，董事長李盛樞表示，深耕OLED屏下感測技術，推多項屏下感測方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。