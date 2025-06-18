創櫃板生力軍 淞康掛牌

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，淞康國際股份有限公司（7670）產業類別為生技醫療，將於今（18）日登錄創櫃板。

淞康公司專注於醫護材產品技術開發，目前主要產品為多功能醫護／防護彈性繃帶，結合高效扣繞彈性設計與柔軟貼合，打造衛生安全、親膚舒適、彈性調整等多元需求。由執行長陳宏洋帶領的經營團隊具有生產彈性不織布原物料的優勢及設備設計開發的專業背景，從材料至產品研發製程，取得多項新創產品和自動化生產設備一條龍專利。

該公司首創醫材「聯盟營銷」策略的營運模式，目前與口罩製造大廠進行簽約聯盟，透過授權ODM製造及行銷拓展，共創「繃帶國家隊」，以加速創新產品上市推廣。

截至6月13日，登錄創櫃板家數有117家，今年累計登錄家數有13家，今年累計申請輔導家數則有27家。