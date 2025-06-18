櫃買家族 三新兵報到

櫃買家族本周再添多檔新兵，包括祥圃（7840）、超秦、漢康-KY將登錄興櫃，登錄興櫃家數將增加至352家。

祥圃將於今（18）日登錄興櫃，主要是從事動物營養品的生產、銷售與買賣及豬肉之分切與銷售等業務。祥圃整合豬肉垂直農食鏈，從動物營養品、毛豬飼養及豬肉分切、加工，提供販售及食農推廣服務。

該公司創新高附加價值產品及提升農民的社經地位，並積極確保永續的消費與生產模式，讓公司的發展與永續的經營相輔相成。輔導推薦證券商為國泰綜合、玉山綜合證券，興櫃認購價32元。

超秦也將於今日登錄興櫃，擁有專業及高效率的電動屠宰設備，在安全及衛生的屠宰環境，提供各樣式雞肉產品，滿足各式餐飲料理的需求。超秦建立了從畜養、加工到銷售的完整供應鏈，為國內白肉雞市場的重要供應者之一，並在市場中享有一定的影響力。

為提升競爭力，超秦積極導入AI 技術，實現數位轉型，優化生產流程，並解決人才斷層問題。

此外，透過與農場的契作合作模式，超秦有效整合上游資源，確保品質穩定的供應鏈。輔導推薦證券商為國泰綜合、永豐金、富邦綜合、國票綜合證券，興櫃認購價35元。

漢康-KY將於20日登錄興櫃，主要是從事抗癌藥產品之研發及製造。該集團是臨床開發階段專注研發腫瘤免疫領域新藥的國際化生技公司，國際運營涵蓋了臺北、香港、廣州、上海及舊金山，研發中心位於臺北，研發中心包含蛋白藥物研發實驗室、製程開發上下游分析實驗室、實驗動物房和細胞學實驗室。

此外，臺北辦公室包含管理部門，包括財會、人資、公共關係、和行政總務等；舊金山辦公室主要負責全球商務拓展及臨床運營等業務範疇。