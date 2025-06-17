漢康生技20日登興櫃 兩藥進臨床、HCB101挺進中港澳

漢康-KY（7827）將於20日登錄興櫃。漢康董事長劉世高表示，目前旗下已有兩項生物藥（HCB101 & HCB301）進入臨床階段，其中，HCB101目前已與一間國際藥廠就中港澳區域簽署合作備忘錄，預計2025年完成最終合約。

漢康董事長劉世高表示，透過自有技術平台FBDB，發展創新生物藥。目前共有八個以上研發專案融合蛋白生物藥進行中，截至2025年2月底，共有87項漢康獨有的全球專利（包含14項核心技術、融合蛋白與生物藥等），其中已有2項生物藥（HCB101 & HCB301）進入臨床一、二期階段，並有1項生物藥準備申請新藥臨床核准。

HCB101為具高度專一性之第3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，可有效識別並清除腫瘤細胞，且不影響紅血球，較第一代Gilead單抗藥物安全。該藥用於動物實驗中發現對15種癌種（87種腫瘤動物模型）有效，且已完成Phase 1a臨床試驗，證實其候選治療具良好安全性。根據初步數據，在頭頸癌和非何杰金氏淋巴瘤（NHL）等適應症中觀察到腫瘤顯著部分縮小（Partial Response, PR），代表腫瘤直徑總數減少超過30%且維持4周，顯示出進一步臨床開發的潛力。目前，全球性Phase 1b/2a臨床試驗已於2025年3月起，陸續在美國、台灣與中國大陸多個知名臨床醫學中心同步啟動並展開病患入組，持續評估療效與安全性。

第二項候選藥HCB301則已取得美國食品藥物管理局（FDA）與中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准進入Phase 1臨床試驗，於2025年第2季啟動收案，未來亦將依試驗成果尋求國際授權合作。

在全球布局上，漢康已於台北設立研發與製程中心，涵蓋蛋白藥物研發、上下游製程、動物模型實驗等功能，具備自主從研發到量產的能力。公司並於上海設置臨床運營、商務開發（BD）、市場研究與法規據點，於舊金山設置國際BD與臨床運營團隊，積極串聯美、中、台三地資源。

授權方面，HCB101目前已與一間國際藥廠就中港澳區域簽署合作備忘錄，預計2025年完成最終合約，包含首付款、里程碑金及銷售權利金，另有多家國際藥廠正在進行DD（盡職調查）或授權洽談，展現高度的國際合作潛力。

董事長劉世高進一步指出，隨著全球對多癌種治療需求攀升，漢康生技將持續深化免疫腫瘤藥物開發，透過轉譯醫學、製程成本控制與產品授權三軌並進策略，加快產品臨床進程並創造授權收入，全面迎接產品商業化。