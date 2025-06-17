閎康股東會通過每股配息7元 配息率近七成

半導體檢測大廠閎康(3587)今(17)日舉行2025年股東常會，會中承認2024年財務報表及各項議案，並通過每股配發7元現金股利，盈餘分配率67.4%。展望未來，閎康表示，未來將持續強化全球競爭力、航向高獲利藍海市場，以建構未來黃金十年。

閎康表示，除資料中心外，各項AI應用如無人自駕電動車、機器人等各項新產品研發專案的開展，預期將引發可靠度分析及故障分析市場需求高速成長；而隨台灣先進製程晶圓代工公司至美、日、歐開設新廠之高額資本支出，及世界各國因先進製程落後之焦慮而大力扶持的當地半導體製造產業，亦皆將有助於材料分析檢測需求。

閎康預估，2025年整體資本支出16億~18億元，在台灣將投資原子級穿透式電子顯微鏡及超高功率老化測試機台，以掌握台灣及歐美客戶新製程及新產品開發需求；在日本為配合當地先進製程客戶設置北海道第三實驗室，已於2025年1月成功量產，且不排除繼續規畫日本第四實驗室以持續深耕當地客戶；在中國大陸持續滿足當地半導體供應鏈自主化需求，以差異化服務創造價值。

閎康指出，公司將持續推動三大基礎工程，首先是強化研發及智財布局，偕同海內外一流大專院校開發最新檢測分析技術並建立專利護城河；其次是擴大與國際一流客戶深度技術交流；第三則是持續提高全球運籌營運效率，適度導入AI協助優化各項內部作業流程增強作業效率，盼能引導公司航向高獲利藍海市場，建構未來黃金十年。