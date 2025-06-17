閎康股東會／拍板配息7元 海外推進日本擬設第四實驗室

半導體檢測大廠閎康（3587）17日召開股東會，並通過每股配發7元現金股利，盈餘分配率67.37%，閎康董事長謝詠芬提到，海內外布局順利，在日本為配合當地先進製程客戶設置北海道第三實驗室已於今年一月成功量產且不排除繼續規畫日本第四實驗室以持續深耕當地客戶。

閎康提到，預期公司業績將隨著產能擴增同步增長，今年獲利可望再上一層樓。

謝詠芬提到，閎康為亞太區檢測分析龍頭廠，未來將評估歐、美高獲利市場各種商機，以更靈活國際市場進入策略，縮短海外市場滲透時間以全球布局規模及視野，在兼顧風險評估的考量下穩步挑戰國際級檢測分析巨頭與全球優質客戶深化研發共同成長，並期望未來在全球有科學園區的地方就有閎康科技。

閎康也提到，為執行公司全球化布局策略並持續精進差異化分析技術優勢預估今年整體資本支出約新台幣16〜18億元，在台灣將投資原子級穿透式電子顯微鏡及超高功率老化測試機台，掌握台灣及歐美客戶新製程及新產品開發需求。

在日本，謝詠芬提到，為配合當地先進製程客戶設置北海道第三實驗室已於今年一月成功量產，且不排除繼續規畫日本第四實驗室以持續深耕當地客戶。在中國大陸持續滿足當地半導體供應鏈自主化需求，以差異化加值服務創造對客戶更高附加價值。

整體而言，謝詠芬提到，公司對於全球化海外市場之積極布局，將帶動本公司業績持續向上，輔以公司之三大基礎工程，以期拉開與競爭對手的競爭力差距，將持續強化閎康之全球競爭力，引導公司航向高獲利藍海市場，奠定閎康未來黃金十年的成長基礎。