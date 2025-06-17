五福搶市 多元策略出擊

五福旅遊（2745）昨（16）日召開股東會， 董座許順富表示，疫後出境旅遊市場全面回溫，五福以「商品力」、「品牌力」、「通路力」、「供應鏈整合力」為核心競爭優勢，帶動營收與獲利同步成長。

五福股東會通過2024年財報及盈餘分配案，全年合併營收達75.64億元，年增51.90%，每股稅後盈餘（EPS）9.07元，股東會通過每股配發現金股利6.5元，配發率71%，不管是獲利還是股利皆為歷年最高。

許順富今年將推出五大策略持續深耕市場。首先實體通路布局升級，五福2025年將新增六間門市據點，拓展至中部與南部二線城市，強化北中南區域服務覆蓋率與品牌接觸點。

其次，多元產品創新升級，搶攻分眾主題市場，針對日韓賞楓、歐洲耶誕市集等高值路線，五福提前推出多元主題行程並提升接單能見度。

第三，數位行銷與CRM整合，落實O2O雙軌經營模式，五福加大數位廣告、社群經營等精準行銷，持續提升網站引流與轉化效率，實現實體門市與線上平台的整合協同。

第四，推ESG與永續旅遊，五福推永續旅遊與綠色供應鏈，開發低碳行程與在地文化體驗，導入內部ESG管理機制，朝「責任型旅遊品牌」邁進。

第五，人才培育與永續經營，培育跨世代接班梯隊。