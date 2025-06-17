協易機搶新能源車商機

強攻新能源產業商機，沖床龍頭廠協易機械（4533）宣布，將參加7月舉行的「日本東京金屬成形加工技術展」，展出SD直壁式曲軸伺服沖床，並首度搭配燃料電池流道板模具進行實機展演，展現在高精密薄板加工與綠能應用領域的最新成果。

協易機董事長郭雅慧表示，公司近年積極投入新能源車相關應用領域，並持續與國際客戶合作開發燃料電池與電動車關鍵零件製程，開拓更多元的市場商機。

協易機5月合併營收3.79億元，月增33%、年增68.2%；累計前五月合併營收17.14億元、年增25.3%。法人估，在新能源與航太等新機種出貨帶動下，下半年營運將優於上半年。

據了解，協易機目前在手訂單能見度已看到明年，近期包括美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業。

協易機此次主要針對旗下的SD系列伺服沖床，進行結構與性能優化，強化其在微細壓紋與極薄材料成形加工中的應用表現，以因應氫燃料電池車所需流道板等高難度精密加工需求。