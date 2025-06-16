快訊

美軍隨意步伐引關注...川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

麗嬰房簽 MOU 出售上海股權 初估交易價最高4.2億元人民幣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

麗嬰房（2911）16日召開重大訊息記者會，麗嬰房副總經理尤淑儀表示，為活化中國大陸資產並落實輕資產運營策略轉型，代子公司公告與北京弘毅啟元管理公司簽訂上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權出售合作備忘錄(MOU) 。

本次MOU簽署旨為確定雙方投資意向與共識，初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7億至4.2億元之間，最終實際交易價格，待完成相關必要程序後，提請董事會進行最終討論。

尤淑儀表示，公司為活化中國大陸資產並落實輕資產運營策略，規劃出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權。目前已與特定投資人達成合作意向，並於今日由董事長代表子公司L.E. Venture Co., Ltd.與北京弘毅啟元管理公司，正式簽署上海麗嬰房股權出售MOU。本次MOU簽署為重要里程碑，象徵本公司在中國大陸的輕資產策略轉型已成功取得進展。

關於股權出售具體細節，尤淑儀表示，將於完成相關必要程序後，另行提請董事會討論正式股權出售合約，並依規定辦理公告申報。

麗嬰房日前強調，麗嬰房不會退出中國大陸市場，但大陸市場將採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。

麗嬰房在中國大陸有二家子公司，一為上海麗嬰房、一為蘇州麗嬰房，其中，上海麗嬰房主要運營項目為位於上海閔行區的的辦公大樓，為麗嬰房在中國大陸的總部，至於麗嬰房在中國大陸的門市主要則隸屬於蘇州麗嬰房，此部分目前並無出售計畫，但會持續縮減據點。

麗嬰房 上海

延伸閱讀

館長中國大陸行一掃偏見！返台喊還想再去　下一站城市曝光

館長狂讚上海有行動電源租借站 網打臉：你健身房就有

館長遊上海大讚建設 柯建銘嗆：國共演戲丟人現眼

館長「撇開政治因素」大讚上海行：比沖繩還好玩！沉浸式餐廳震撼體驗曝

相關新聞

和迅換主辦券商為台新證券 最快年底申請上櫃

興櫃生技股和迅（6986）16日表示，公司近日更換主辦輔導推薦券商為台新證券，預計最快將於今年底提出上櫃申請。

凱基證券攜手櫃買中心 邀八家企業赴港拓展國際能見度

為持續吸引國際投資目光聚焦台灣資本市場，凱基證券攜手櫃買中心於香港舉辦「2025 TPEx & KGI Corporat...

櫃買中心聯手安侯建業 中小微創新企業媒合會高雄登場

櫃買中心（Taipei Exchange）為扶植創新、新創、青年創業等創業團隊成長，並加強推廣創櫃板Plus新制資源，2...

櫃買香港法說會 外資回響熱烈

櫃買中心（Taipei Exchange）6月13日與凱基證券合作，邀請八家優質上櫃公司於香港金鐘的太古廣場舉辦海外法人...

擎邦獨董梁茂生 將轉任一般董事

擎邦（6122）將於今（16）日舉行股東會並全面改選董事，原任擎邦獨董的志聖董事長梁茂生，將轉為參選一般董事。

翔名日本廠 明年投產

半導體設備耗材供應商翔名（8091）搶搭地緣政治帶動半導體業者全球大擴產的商機，繼大陸南京廠量產後，已赴日本熊本設立第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。