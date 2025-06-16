祥翊股東會／推「一藥多證」策略 多發性硬化學名藥拚年底取證

祥翊（6676）16日召開股東會，由董事長吳永連主持，會中承認113年營業報告書、財務報表與虧損撥補，以及辦理2,000萬股私募等議案。

2024年受惠抗感染用藥（NFT-C）及抗癌針劑（CPA-I）持續放量出貨，藥品銷售與分潤業務穩健成長，帶動祥翊2024年銷售與分潤業務較去年同期成長30%，去年合併營收達4.18億元。

然因2024年一次性專案里程碑金及CDMO（委託開發暨製造服務）收入較前一年同期減少，高毛利里程碑金占比降低至7 %，加上去年新簽訂數項藥物開發合約，持續投入高門檻技術藥物研發，營業費用較前一年度增加8.8%，致使去年每股虧損1.05元。

吳永連指出，公司雖因投入研發費用，去年財報呈現虧損，但祥翊未來成長可期，去年至今與美國客戶所簽訂合約皆將陸續遞交藥證申請，持續深耕美國市場。其中，治療多發性硬化症學名藥，有望於今年年底取證，一旦獲批，有望搶攻6.4億美元的美國市場。另一項肺纖維化藥物規劃於今年年底向美國FDA提交藥證申請，是祥翊與國內合作夥伴共同開發，去年原廠藥的美國市場銷售額高達24億美元。

吳永連強調，延續「一藥多證」策略，祥翊與合作夥伴除已於去年送出英國抗感染用藥藥證申請，今年五月取得中國卡前列素氨丁三醇注射液藥證外，近期亦已送出中東地區與馬來西亞藥證申請，並陸續與其他地區客戶洽談業務合作之可能性，積極追求產品價值極大化並擴展美國以外地區市場。

CDMO業務方面，截至目前已執行超過40項CDMO專案，除服務國內外新藥公司，2024年與國際知名藥廠簽署前列腺癌用藥的美國市場代工合約，近期亦有跨國藥廠來台洽談合作高活性針劑產品全球代工案，CDMO的營運成效可望陸續顯現，挹注未來成長動能。

展望2025年，吳永連表示，面對美國關稅政策、供應鏈在地化及市場競爭等國際情勢，祥翊將運用原料藥（API）研發到終端製劑量產能力、高活性藥品開發、美國申報學名藥成功之法規經驗、具FDA及TFDA查廠認證通過之設施、多元高門檻劑型技術等五大競爭優勢，持續專注於高技術門檻利基市場，持續進行研發並拓展一藥多證策略，並透過產線優化降低製造成本，提升公司競爭力，為股東創造更大的價值。