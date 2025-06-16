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五福股東會／通過配息6.5元創紀錄 2025聚焦五大戰略擴大市占

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

五福（2745）16日召開股東常會， 五福旅遊董事長許順富表示，面對疫後出境旅遊市場全面回溫，五福以「商品力」、「品牌力」、「通路力」、「供應鏈整合力」為核心競爭優勢，敏銳掌握市場脈動，精準推出分眾化、差異化商品，帶動營收與獲利同步成長；展望2025年，將聚焦五大戰略主軸、積極擴大旅遊市占。

五福股東會通過2024年財報及盈餘分配案，2024年營運表現亮眼，全年合併營收達新台幣75.64億元，年增51.9%，每股稅後盈餘（EPS）9.07元，公司也通過每股配發現金股利6.5元，皆為歷年最高紀錄，展現五福穩健的營運動能與回饋股東的積極承諾。

2024年五福旅遊獲得第21屆國家品牌玉山獎的四項大獎，包括「傑出企業」、「傑出企業領導人」、「最佳人氣品牌」和「最佳產品」，更是首間在同年度獲得四大獎項的旅遊業者，顯示公司在產品設計、服務品質與品牌信任度上的卓越表現，獲得產官學界高度認可，獲獎榮耀進一步強化五福在旅遊產業的品牌地位。

今年將推出五大策略持續深耕市場。首先，實體通路布局升級，深化區域服務能量，五福2025年預計新增6間門市據點，拓展至中部與南部二線城市，強化北中南區域服務覆蓋率與品牌接觸點。6月即將開幕的彰化員林門市將成為中部布點關鍵，高雄楠梓、桃園中壢亦列入下半年拓點重鎮。

其次， 多元產品創新升級，搶攻分眾主題市場，針對日韓賞楓、歐洲聖誕市集、北歐極光破冰船等高值路線，五福提前推出多元主題行程並提升接單能見度；東南亞芽莊包機行程亦因升級住宿與餐食大獲市場青睞，預計今年11月起推出「芽莊、大叻」雙點進出產品加強差異化。

第三， 數位行銷與CRM整合，落實O2O雙軌經營模式，五福加大數位廣告、社群經營及CRM精準行銷，持續提升網站引流與轉化效率，實現實體門市與線上平台的整合協同，並優化旅客購買體驗、服務旅程。

第四，推動ESG與永續旅遊，實踐企業價值使命，五福致力推動永續旅遊與綠色供應鏈，積極開發低碳行程與在地文化體驗，並導入內部ESG管理機制，朝「責任型旅遊品牌」邁進，呼應國際永續發展潮流。五福旅遊強調，未來將持續強化營運韌性與品牌競爭力，透過策略性通路布局、創新產品設計與永續經營模式，創造穩定成長的獲利結構，為股東與顧客創造長期價值。

第五，人才培育與永續經營，培育跨世代接班梯隊，五福將「人才」列為最核心資產之一，2024年推動員工調薪與晉升制度，並通過2,000萬元員工酬勞分配案，獎勵同仁努力成果，凝聚企業向心力。同步透過強化新進人員培訓、師徒制帶領與專業進修，建立接班梯隊，打造穩健的人才發展環境。

股東會

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