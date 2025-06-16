樺晟電子7月21日終止上櫃 公司回應：將提出申復

樺晟（3202）公告指出，經櫃買中心公告，該公司將自7月21日起終止櫃檯買賣，此項決議係依據該公司於4月24日董事會通過之重大處分案所致，樺晟電子已出售其重要子公司，導致喪失主要營收及獲利來源。樺晟將檢附申復書向櫃買中心提出申復。根據集保結算所的資料，樺晟電子股東人數達3.7萬人。

樺晟指出，該公司處分大陸重要子公司，係為因應川普關稅戰大陸經營環境惡化，以及響應政府根植台灣政策，將資金匯回國內投資已營運中之新事業體，該公司雖已將前述規劃及新事業體發展計畫，函報櫃買中心，惟未獲審辦，深表遺憾。

樺晟表示，有關終止該公司有價證券上櫃買賣處置，該公司將即提請董事會決議後，依規檢附申復書向證券櫃檯買賣中心遞件申復，建請審酌取消樺晟終止上櫃處置，俾維護投資人權益。

同時，樺晟也公告，董事長暨總經理魏孝秦，公告辭去董事長與總經理職務，主要原因是個人健康因素，並由辰鑫投資有限公司/指派代表人李明秋擔任董事長。

樺晟成立於1984年，以生產電腦用線材起家，於2005年台灣股票上市，2009年創下四分之一的全球市佔率。有鑑於前瞻全球市場之跨產業融合與區塊鏈發展，於2017年組成樺晟集團，集團旗下事業板塊不再只是電子線材，更涵蓋各產業的串聯整合。