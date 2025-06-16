凱基證券攜手櫃買中心 邀八家企業赴港提升國際能見度

凱基證券攜手櫃買中心於香港舉辦「2025 TPEx & KGI Corporate Day」，邀請台灣八家具國際競爭力的上櫃企業參與，展現台灣企業在AI、半導體及高速運算等領域供應鏈中的關鍵角色與製造實力，強化國際市場對台灣未來產業動能的信心。

本次論壇共吸引來自全球超過70家機構投資人參與，安排超過120場次一對一及小型團體會議，現場交流熱絡。

參與企業涵蓋AI 晶片設計、晶圓製造設備、記憶體IP、光通訊模組與散熱技術等領域，包括聖暉（5536）、萬潤（6187）、信驊（5274）、雙鴻（3324）、精測（6510）、力旺（3529）、弘塑（3131）及聯亞（3081）等企業代表皆親自到場，展現台灣產業在新興科技中的多元應用與深厚實力，論壇不僅促成企業與國際投資人進行實質交流，也加深國際資本對台灣市場的了解與興趣。

凱基證券已連續12年與櫃買中心攜手合作，邀請台灣優質企業前往海外舉辦法人說明會，旨在幫助台灣具前瞻性與技術領先優勢的企業，持續提升國際市場曝光度。

凱基證券表示，此論壇不僅協助連結國際資本與台灣產業動能，更期望為企業開拓更多潛在合作機會與資本市場支持，進一步推動台灣企業在國際市場中的能見度，促進其在全球舞台上的長遠發展。

凱基證券秉持「以客戶為中心」的價值，致力成為企業與投資人之間穩健互信的橋梁，將持續攜手台灣優質企業拓展國際能見度，共同提升台灣資本市場的國際競爭力。