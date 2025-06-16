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櫃買中心聯手安侯建業 中小微創新企業媒合會高雄登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心陳麗卿總經理（前排左六）、林婉蓉主任秘書（左五）、 安侯建業施威銘執行長（右六）、周寶蓮營運長（右四）、碩網晏毓聰副總（後排右二）與11家新創業代表於 「2025 中小微創新企業媒合會」活動合影留念。（櫃買中心/提供）
櫃買中心陳麗卿總經理（前排左六）、林婉蓉主任秘書（左五）、 安侯建業施威銘執行長（右六）、周寶蓮營運長（右四）、碩網晏毓聰副總（後排右二）與11家新創業代表於 「2025 中小微創新企業媒合會」活動合影留念。（櫃買中心/提供）

櫃買中心（Taipei Exchange）為扶植創新、新創、青年創業等創業團隊成長，並加強推廣創櫃板Plus新制資源，2025年6月13日與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）合作，於高雄舉辦首場中小微創新企業媒合會，期望透過資本市場的力量激發企業成長之動能，攜手共創未來。

這次媒合會除安排新創企業與機構投資人一對一深入交流外，並特別邀請已登錄興櫃的碩網資訊科技公司分享由創櫃板成功進入資本市場寶貴歷程，為與會企業提供實戰經驗借鏡。櫃買中心陳麗卿總經理指出，櫃買中心多層次市場可依中小微創新企業不同發展階段，提供不同的資源與服務，迄今櫃買中心已成功協助超過2,600家公司進入資本市場，並獲得世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，今年度為扶植中小微創新企業特推出創櫃板plus，以更多元豐富的免費輔導及媒合活動，提升新創企業能見度，加速企業成長，進而帶動整體經濟發展。

KPMG施威銘執行長則表示，KPMG以其全球性資源及協助客戶成長與科技創新顧問服務的經驗，提供新創客戶鏈結各方資源，與創投、政府、跨產業領域的企業交流合作，幫助創業家在快速變動的浪潮中提前掌握市場脈動，創造合作商機。

這次活動計邀請11家企業，發表多元創新的產品服務，包括針對慢性呼吸道疾病研發智慧型精準給藥平台；以台南在地蘭花生技研發純淨高效保養產品；將二氧化碳透過先進技術直接轉換成具有高經濟價值化學物開發；獨家萃茶技術提供顧客健康飲品；產銷屏東在地特色農漁產品；牡蠣殼再生產品開發應用；精緻食器用品設計製造；提供智慧物業管理；創造農業剩餘物資能源價值，藉以生產酒精開發物；污泥處理技術開發以達減廢減碳；聯網IOT通訊技術來解決火災產生的風險。

透過這次媒合會，櫃買中心與KPMG期望為台灣中小微創新企業開啟更多元合作契機，拓展資源鏈結，共同打造更具韌性與競爭力的創新生態系。更多創櫃板資訊，歡迎參考櫃買中心官網：https://www.tpex.org.tw/

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