智通軟體專案 接單熱

智通*（8932）旗下軟體科技子公司GLN（Global Line Network）接單大好，將成為推升今年營運成長的主要動能。智通總經理蔡焜煌透露，目前軟體專案訂單滿手，今年軟體業務展望樂觀，預期相關營收將有雙位數成長。

智通今年首季軟體營收占比已超過六成，受惠於首季軟體業務毛利率高達80%，帶動單季整體毛利率衝上56%。蔡焜煌表示，目標今年營益率優於去年水準之上，但須考量全球經濟及匯率風險變化。

對於AI驅動軟體產業發展前景，蔡焜煌表示，自己非常正面看待AI發展，未來每個人的生活中一定都會運用到AI，現在全球詐騙氾濫，智通也結合AI與大數據，自主研發防詐解決方案，目標推廣至東南亞國家，積極爭取政府標案，希望取得長期合約，貢獻穩定的經常性收入。

蔡焜煌指出，目前GLN軟體業務以專案性質居多，訂單滿手，既有客戶長約維持高檔水準，加上新客戶也持續加入，人才需求孔急，持續徵才中，樂看今年軟體營收展望。

蔡焜煌表示，目前除新合約數目持續增加外，GLN也持續深化與聯想等核心客戶的合作，包括量身打造跨國、跨區域的企業銷售系統、庫存管理等，自2019年以來已協助聯想擴展至亞太區11個國家，預計將再擴大推展至澳洲、紐西蘭市場。

智通於2023年3月收購GLN，營運拓展至軟體領域，GLN業務涵蓋高度客製化軟體開發與數位化諮詢，近期更開發以AI為基礎的創新工具及解決方案，也推出自家研發的金融科技解決方案。