坤悅今年推案 衝150億

坤悅開發（5206）董事長陳丕岳表示，今年預計完工交屋認列個案，將有台中市「君匯」、「君睿」與彰化埔心「心里程」三案，總銷逾60億元，營收獲利持續穩步向前，而今年推案總銷逼近150億元，再創歷史新高。

坤悅去年合併營收24.35億元，稅後純益3.22億元，每股純益2.06元，股東常會通過配發1.5元股利，其中現金股利0.5元、股票股利1元。

坤悅5月合併營收16.76億元、年增66倍；今年前五月合併營收35.08億元、年增80倍，創近五年同期新高。隨著「君匯」、「心里程」持續交屋，「君睿」也將在年底交屋，法人估，今年全年營收上看50億元、每股純益挑戰7元，營收、獲利有望雙創新高。

陳丕岳指出，央行實施第七波信用管制，銀行管控房貸水位，不僅促使投機客退場，購屋需求也加速回歸基本面，房市進入「量縮價修」格局，剛性自住置產客層躍升主力，具備品牌口碑、建設話題與生活機能的產品，將是脫穎而出的關鍵。

陳丕岳表示，目前坤悅開發線上銷售個案計有南屯區「君睿」、南區「坤悅語文心」、太平區「坤悅涵仰」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」、「坤悅沐光墅」與北屯區「坤悅‧泊岳」等。

後續將推沙鹿區興安段新案，規劃地上15層、地下四層，140戶純住家；以及東區旱平段新案，規劃地上24層、地下四層，共187戶住家與6戶店面超高地標。