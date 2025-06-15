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鈊象全球化布局 給「利」

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
圖／經濟日報提供
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遊戲股王鈊象（3293）自5月初取得英國線上博弈執照後，推升全球化布局加速展開，有助海外業績貢獻擴大，在海外授權金貢獻堆疊下，今年全年營運看旺。

國內法人近期出具最新報告指出，鈊象取得英國線上博弈執照的時間較原先市場預期時程提早約半年，由於英國是歐洲最大的線上博弈市場，因此相關業績貢獻也有望提前反應。

根據研調機構statista的資料顯示，2024年全球線上博弈市場營收為972億美元（約新台幣2.87兆元），預計至2029成長至1,392億美元（約新台幣4.08兆元），2017至2029期間複合成長率達13%，成長力道驚人。

法人表示，鈊象在英國市場從零開始，未來成長幅度令人期待，雖然當地市場競爭激烈，但只要能取得一些市占率，就能有效挹注公司可觀的業績。

鈊象今年首季毛利率已衝上94.7%，創歷史新高，而第2季雖然因新台幣升值，對獲利恐有部分影響，但中長線來看，取得英國線上博弈執照這張門票後，後續產生的業績貢獻足以超越匯率所帶來的衝擊。

法人表示，目前鈊象約有68%營收來自海外授權，隨著近年來在海外市場攻城掠地，並取得各國線上博弈執照後，估鈊象海外營收比重將持續擴大，而全球化布局帶來效益也將在明、後年更顯現，不僅能分散風險，且對長期獲利有正面幫助。

鈊象 新台幣 博弈

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鈊象5月營收月、年雙增 法人估全年EPS成長至38.2元

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