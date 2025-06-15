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美國鋼鐵大廠紐柯宣布漲價 市場看好大國鋼將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國最大鋼鐵生產商紐柯鋼鐵宣布，熱軋鋼捲每公噸調漲20美元，為十周來首度上漲下，法人機構評估，大國鋼（8415）因應美國關稅已經調漲售價，預期未來價格將再調漲，毛利率可望大幅提升下，將有利營運表現。

法人機構表示，美國自今年以來已經兩度上調鋼鐵進口關稅，先提升至25%再升至50%，關稅的上升雖可以保護美國本土的鋼廠獲利，但也會造成美國鋼價的上揚。大國鋼自3月已開始調漲售價，以因應美國對扣件進口關稅的提升。

隨售價調漲，大國鋼目前已看到毛利率提升，市場預期第2季毛利率可上看39%，可抵銷新台幣升值的匯損影響，預期在美國鋼鐵進口關稅升至50%後，後續大國鋼的價格仍將再度調整，有利於公司獲利原料方面，國際鐵礦砂每噸價格只在95美元附近整理，並未反應關稅戰趨緩的外在現況，顯示需求確實疲弱。預期全球鋼鐵需求2025年並不會太強，中國大陸需求持續放緩也對原料價格不利。

由於大國鋼在美國市場具高度市占率，並以優秀的管理及線上銷售能力，長期維持公司的市場競爭力，同業難以超越；因應美國關稅已經調漲售價，預期未來價格將再調漲，毛利率可望大幅提升，市場預估今年每股獲利（EPS）將成長至3.1元。

關稅 鋼鐵 美國

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